CorSera | La folle pretesa di mister Ceferin mette a rischio l’Europeo a Roma





La richiesta illogica dell’Uefa che sfida il buonsenso e mette alle spalle Roma e altre 11 città europee. Se non si garantirà l’apertura dell’Olimpico ai tifosi entro il 7 aprile perderemo l’Europeo. Diktat di Ceferin e dell’Uefa spregiudicato e diametralmente opposto a quanto deciso dal Cio per le Olimpiadi di Tokyo, che ha vietato gli spettatori provenienti da fuori il Giappone diminuendo il numero dei dirigenti delle varie delegazioni. Il presidente Gravina è al lavoro con il governo, poiché è evidente che non potrà decidere la Federcalcio sulla riapertura dell’Olimpico l’11 giugno, nell’esordio contro la Turchia. Se Chiellini ha ringraziato l presidente federale per la battaglia che sta conducendo il c.t. Mancini spera che quella sia la data della vera ripartenza del calcio. L’Uefa pretende almeno il 20/25% della capienza, da capire ancora chi avrà diritto ad entrare. Le lettere dovranno arrivare entro il 7 aprile e il 19 Nyon ufficializzerà le riposte svelando il suo progetto. Chi non garantisce spettatori rimarrà a guardare, al contrario, chi lo farà avrà poi la chance di aumentare la quota dentro gli stadi. Lo riporta il Corriere della Sera.

