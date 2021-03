Decreto Draghi, dalle seconde case alle visite di Pasqua: ecco cosa si può fare fino al 30 aprile





Il 7 aprile entra in vigore il nuovo decreto valido fino al 30 marzo. Da lunedì sono in zona rossa Calabria, Toscana, Valle d’Aosta, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Puglia e veneto. In fascia arancione Lazio (da martedì), Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, provincia autonoma di Bolzano, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Dal 29 marzo al 2 aprile in tutta Italia si può uscire dalla propria regione solo per motivi di lavoro, salute, urgenza. Si può andare nelle seconde case ma solo il nucleo familiare dimostrando il titolo prima del 14 gennaio 2021 purché la casa non sia abitata da altri. Dal 29 marzo al 2 aprile in zona arancione si torna a scuola fino alla terza media (nel Lazio dal 30). Bar e ristoranti chiusi, consentito l’asporto fino alle 22 e consegna a domicilio. Negozi aperti, non si può uscire dal comune di residenza. Visita a parenti e amici una sola volta al giorno al massimo due adulti. Dal 29 marzo al 2 aprile in zona rossa scuole con didattica a distanza. Bar e ristoranti chiusi, con asporto consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti. Negozi chiusi, vietata la visita a parenti e amici. Attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione. L’attività sportiva individuale è consentita anche fuori dal proprio comune.

Dal 3 al 5 aprile l’Italia sarà zona rossa. Vietato dunque uscire dalla propria abitazione. Si può andare solo una volta al giorno al massimo di due adulti con minori di 14 anni da amici e parenti. Consentito lo spostamento verso le seconde case con le stesse limitazioni dei giorni precedenti.

Il 6 aprile in tutta Italia si può uscire dalla propria regione solo per comprovate esigenze. Si può andare nelle seconde case con le stesse limitazioni previste nei giorni precedenti. Il 6 aprile in zona arancione bar e ristoranti chiusi, con asporto consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti. Negozi chiusi e visita ad amici e parenti una sola volta al giorno al massimo di due adulti con minori di 14 anni. Il 6 aprile in zona rossa bar e ristoranti chiusi con asporto consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per i ristoranti. Negozi chiusi, vietata la visita a parenti e amici. Attività motoria consentita nei pressi della propria abitazione. L’attività sportiva individuale è consentita anche fuori dal proprio comune.

Dal 7 al 30 aprile entra in vigore il nuovo decreto e l’Italia sarà divisa per fasce. Viene eliminata la fascia gialla e rimane quella bianca. Vietato lo spostamento tra le regioni se non per motivi di necessità o urgenza. Dal 7 al 30 aprile in zona arancione a scuola si tornerà in presenza fin alle medie e si dovrà stabilire la percentuale di Dad per le superiori. Dal 7 al 30 aprile in zona rossa a scuola in presenza fino alla prima media. Dalla seconda media alle superiori confermata la Dad. Lo riporta il Corriere.it.

