Formula 1, Hamilton vince la prima gara della stagione in Bahrain. 2° Verstappen, 3° Bottas





Si è conclusa la prima gara della stagione in Formula Uno. Anno nuovo, stesso vincitore: Lewis Hamilton si è aggiudicato il Gran Premio del Bahrain in Qatar, dopo un testa a testa fino all’ultimo giro con Max Verstappen. Il pilota inglese della Mercedes porta a casa così la prima stagionale, lasciandosi alle spalle proprio Verstappen (2°) su Red Bull e il compagno Valtteri Bottas (3°). Migliorano le Ferrari rispetto alla scorsa stagione, ma non ancora vicine al podio: Charles Leclerc chiude il gran premio al sesto posto, mentre Carlos Sainz, alla prima con la Rossa, ha tagliato il traguardo in ottava posizione. Seconda tappa della stagione 2021 il prossimo 18 aprile, ad Imola, in Emilia Romagna (Italia).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: