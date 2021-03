GdS | Cataldi, Hoedt e Musacchio: ultima chiamata per tenersi la Lazio





Undici partite per l’ultimo appello e per giocarsi il futuro. Sfruttare la chance della sosta del campionato per rilanciarsi nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Ricorsa da capitano per Danilo Cataldi che in questa stagione ha trovato poco spazio complice anche la presenza di Escalante. Per l’ex capitano della Primavera dello Scudetto sono state infatti 16 le presenze per 392 minuti in campo. Se l’anno scorso le 28 gare e il gol in finale di Supercoppa contro la Juventus avevano segnato il suo riscatto, quest’anno è stato frenato da problemi muscolari e dalla troppa panchina. Anche per Hoedt stesso orizzonte. L’olandese, dopo Southampton, Celta e Anversa è tornato alla Lazio in prestito. Complice il suo rendimento altalenante la Lazio valuterà a fine stagione il suo riscatto. Il difensore 27enne, che in questi giorni ha lavorato in palestra, deve convincere la Lazio a puntare su di lui con un buon finale di campionato che potrà permettergli anche la convocazione all’Europeo con l’Olanda. Musacchio, arrivato nel mercato di gennaio per sostituire Luiz Felipe, è partito bene con 4 presenze in 5 gare ed è stato poi tradito dall’incauto retropassaggio contro il Bayern Monaco. Sostituito subito dopo da Inzaghi e 4 panchine viste come bocciatura. La chiamata d’appello per ‘argentino è la più urgente, visto che l’opzione per firmare un biennale con la Lazio sembra lontana. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

