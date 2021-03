GdS | L’Italia cerca il gol. Immobile-Belotti, la rivalità amichevole: contro la Bulgaria spazio al granata





Dopo i 90 minuti di gloria con gol per Ciro Immobile, che ha guidato l’attacco azzurro contro i nordirlandesi, oggi in Bulgaria (dove l’Italia non ha mai vinto) tocca a Belotti. Mancini non ha scelto e non sceglierà da qui all’europeo. L’ipotesi è che contro la difesa turca molto fisica potrebbe giocare il centravanti del Torino, contro i gallesi britannici l’attaccante della Lazio. Con la Svizzera ancora da decifrare. Semplici ipotesi, con sicuramente due titolari in coabitazione a disposizione per il c.t., come Toni e Gilardino nel 2006, Schillaci e Carnevale nel 1990. Di sicuro serviranno i gol nel gruppo mondiale che potrebbe risolversi con un testa a testa contro la Svizzera. Il loro duello, alimentato da una rivalità amichevole registra 11 gol in 43 partite per Immobile, e 10 gol in 21 gare per Belotti. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: