Il giovane talento Mihaila nel mirino dei club di Serie A: anche la Lazio su di lui





Due gol e un assist nelle ultime tre partite, primo timbro nella Nazionale maggiore. Il periodo d’oro di Valentin Mihaila è cominciato con il subentro di Roberto D’Aversa nella panchina del Parma. Il romeno sta guadagnando credibilità, dimostrando di essere un giocatore interessante. Tanto che le big della Serie A e non solo, hanno messo gli occhi addosso all’attaccante classe 2000.

Come riportato da Parmatoday il profilo del giocatore ha attirato l’interesse del Napoli che avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza. Ma nelle ultime ore si sono mosse in maniera concreta anche Milan, Roma e Lazio. Ogni discorso è da rinviare a giugno, serviranno più di dieci milioni per sedersi al tavolo, dato che il Parma ne ha sborsati 8,5 a settembre per portare il giovane talento in gialloblù. Senza contare i bonus qualora il club riuscisse ad ottenere la salvezza.

