Il Tempo | Lazio-Torino: si decide





Dopo il processo tamponi continua la battaglia della Lazio in tribunale. Domani alle ore 12:30 ci sarà l’udienza per il rinvio con il Torino. La Corte Sportiva d’Appello analizzerà il ricorso del club per il mancato 3-0 a tavolino da parte del giudice sportivo. L’obiettivo, come ha spiegato l’avvocato Gentile ai microfoni di TMW, è dimostrare che il Torino potesse trovare una soluzione per presentarsi a Roma nonostante la disposizione dell’Asl. La Lazio ha fatto un reclamo e il Toro si è costituito: la società vuole il 3-0 a tavolino. È una questione delicata che non riguarda solo la Lazio, spiega Gentile, ma tutto il campionato con i protocolli che per il legale della Lazio vanno rivisti. Lo riporta Il Tempo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: