Italia, Attilio Lombardo: “Belotti deve darci ciò che Immobile ci ha dato”





Prima del match tra Bulgaria ed Italia Attilio Lombardo è intervenuto ai microfoni di Rai Sport parlando anche di Immobile e del dualismo con Belotti. Queste le sue parola: “Belotti sta bene. Per noi, avendo solo due attaccanti di ruolo, è fondamentale che sappia darci quello che ci ha dato Immobile nella partita precedente. Abbiamo fiducia in lui come abbiamo fiducia in tutta la squadra.”

