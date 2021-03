Kosovo, brutta sconfitta contro la Svezia: Muriqi in campo tutta la partita





Brutto ko per il Kosovo, che ha perso contro la Svezia di Ibrahimovic per 3-0 in casa. Il biancoceleste Muriqi è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, non riuscendo però a ripetere quanto fatto nella gara precedente contro la Lituania, occasione in cui ha segnato ed ha fatto una grande prestazione.

