La UEFA cestina il Fair Play Finanziario. Un flop senza senso





La notizia era nell’aria e sta lentamente prendendo sempre più piede anche all’interno della sede della Uefa a Nyon. Il board direttivo della Federcalcio Europea si è reso conto, dopo averlo sospeso nel corso della passata annata in seguito allo stop dei campionati per il Covid, che il Fair Play Finanziario introdotto nel 2014 non aveva più senso di esistere, perlomeno non in questa forma. È durato 7 anni in cui sì, il calcio ha più o meno calmierato le proprie spese folli, ma c’è chi (analisti, dirigenti e studiosi) è pronto a giurare che l’abbassamento dei costi non c’entri nulla con questo strumento. Il Fair Play Finanziario ha infatti colpito pochi club, in maniera incredibilmente iniqua e non sottotraccia, bensì alla luce del solecon top club soltanto sfiorati o meglio “minacciati” e altri pesantemente penalizzati.

