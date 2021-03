Lazio Women, tre punti importanti in casa della capolista Pomigliano. L’incitamento del capitano Santoro prima della gara | FOTO





Si è conclusa da poco la sfida tra il Pomigliano Calcio e la Lazio Women. In casa della capolista, le ragazze di Carolina Morace si sono imposte per 0-2 accorciando la distanza dal primo posto. Due reti, una per tempo: la prima, dopo quattro minuti con Martin, la seconda, a quattro dalla fine, di Luijks, ha chiuso il match. Lazio che sale così a 32 punti, al secondo posto insieme al Cesena, ma con una partita in meno. Pomigliano che resta così in testa a quota 36 punti, a +4 dalle biancocelesti, ma con una partita in meno anche loro. Tre punti importanti quelli della Lazio Women per continuare a sognare la Serie A.

In vista della partita importante che la Lazio Women ha portato a casa contro la capolista Pomigliano, il capitano biancoceleste, Martina Santoro, prima della gara, ha voluto scrivere un messaggio per incitare le compagne di squadra: pubblicato da Claudia Palombi, giocatrice biancoceleste, attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, il messaggio recita: “Nessun soldato può combattere da solo pensando di poter portare a casa la battaglia. Si va in guerra contro il mondo per amore della maglia. INSIEME”.

