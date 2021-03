Nazionale, Mancini: “Sogno un Europeo con i tifosi”





L’11 giugno prenderanno avvio gli Europei 2021. La gara inaugurale si dovrebbe tenere, in attesa dell’assegnazione definitiva, allo Stadio Olimpico di Roma. La speranza di tutto il mondo del calcio è che questa competizione possa svolgersi con il pubblico, e che, quindi, la situazione pandemica possa sensibilmente migliorare. Ai microfoni di Rai Sport ne ha parlato anche il ct della Nazionale Roberto Mancini:

“La speranza è che l’11 giugno sia una data di ripartenza per il calcio. Con il pubblico, dato che è la gara inaugurale dell’Europeo. Sarebbe molto importante non soltanto per il calcio, ma per tutti gli sport, l’auspicio è che possano ripartire presto così la riapertura dei cinema, dei teatri. L’Italia dopo tanto tempo è anche molto stanca e ha bisogno di tornare a vivere come prima. Il sogno sarebbe rivedere il pubblico proprio l’Olimpico”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: