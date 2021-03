Qualificazioni Mondiali, Kosovo-Svezia: Muriqi parte titolare





Nel primo match di qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar del 2022, l’attaccante della Lazio, Vedat Muriqi, partirà titolare con la Nazionale del Kosovo. Nella prima partita della sosta per le nazionali, giocata contro la Lituania in amichevole, Muriqi ha segnato una rete nella vittoria per 4-0.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: