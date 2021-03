SOCIAL | Ecco chi sarà in campo oggi dei nazionali biancocelesti – FOTO





La Lazio priva dei suoi nazionali oggi potrà soltanto vederli con le rispettive squadre. Occasione per qualcuno di mettersi in mostra e cambiare le voci sul proprio conto. Si parte alle 18:00 con il match Albania-Inghilterra con il portiere biancoceleste Strakosha che si accomoderà in panchina lasciado spazio a Berisha. In serata invece andranno in scena alle 20:45: Bulgaria-Italia con Immobile che lascerà il posto da titolare a Belotti, mentre Acerbi sarà in campo con Bonucci, Florenzi e Spinazzola; e Kosovo-Svezia con ancora Muriqi titolare alla ricerca di un nuovo gol.

#Nazionali 🌍

Oggi 5️⃣ biancocelesti in campo in gare internazionali 🙌🏻 🇦🇱🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | 18:00| Strakosha

🇧🇬🆚🇮🇹 | 20:45 | Immobile, Acerbi, Lazzari

🇽🇰🆚🇸🇪 | 20:45 | Muriqi pic.twitter.com/n8JiWevgyp — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 28, 2021

