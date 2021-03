SOCIAL | La Lazio celebra lo splendido gol di Marusic contro l’Udinese – VIDEO





Giornata di sosta per il campionato di Serie A, con alcuni biancocelesti impegnati nelle rispettive Nazionali. La S.S. Lazio, sui profili social ufficiali, in attesa del match con lo Spezia di sabato prossimo, ha condiviso con i tifosi lo splendido tiro a giro di Adam Marusic contro l’Udinese. Il video mostra l’intera azione del gol a partire da Reina, fino ad arrivare al montenegrino che si accentra e calcia, segnando una rete che è valsa 3 punti per i biancocelesti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

