Quest’oggi la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio a distanza di 105 giorni dall’ultima corsa. La location della prima gara di stagione è il Bahrain e l’inizio è atteso alle ore 17.00. Anche l’ex biancoceleste, Lorik Cana, è volato nel territorio arabo per assistere all’evento inaugurale. L’ex calciatore, ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae ai margini del circuito e nella descrizione, però, non ha potuto fare a meno di menzionare anche la bandiera della sua Albania. Cana, infatti, dal 2017 è ambasciatore del calcio per bambini del suo Paese e questa sera l’Albania affronterà un avversario di tutto rispetto nelle qualificazioni per i Mondiali in Qatar: l’Inghilterra. Tra i biancocelesti impegnati nel match di stasera, ricordiamo, c’è Thomas Strakosha. Insomma con questo scatto Lorik Cana ha voluto condividere con i suoi seguaci l’unione di due sue passioni: il calcio e i motori.

