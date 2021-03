Calciomercato Lazio, Borré si allontana: l’annuncio del presidente del Gremio





Negli ultimi giorni il nome di Rafael Santos Borré è stato molto vicino alla Lazio, ora però sembra essersi allontanato. Come annunciato infatti dal presidente del Gremio Romildo Bolzan Junior, mancherebbe soltanto la firma per legare l’attuale attaccante del River Plate al club brasiliano di Porto Alegre. Queste le parole del presidente del Gremio nella conferenza stampa di presentazione di Rafinha: “Manca soltanto la firma, abbiamo soltanto un accordo verbale con Borré ma può arrivare a luglio. È un investimento alto ma ha 25 anni e può essere venduto bene in futuro grazie al suo potenziale. Siamo nei limiti del nostro programma finanziario”.

