Cassano critica la serie su Totti: “Mi hanno fatto passare per un invadente, non è andata così”





Nel corso del consueto appuntamento della BoboTV su Twitch, Antonio Cassano ha commentato la serie tv su Francesco Totti ‘Speravo de morì prima’, criticando il suo personaggio interpretato da Gabriel Montesi, in riferimento soprattutto al periodo in cui i due attaccanti vivevano insieme. Queste le sue parole:

“La serie è venuta bene ma la realtà non c’entra niente. Se si volesse raccontare la realtà ci vorrebbero 10 anni per dire quello che ho fatto a Roma. Quando Totti ha dovuto prendere delle decisioni importanti io non c’ero già più. Sono andato via nel gennaio 2006 e lui aveva rinnovato nel 2004, con ancora 3 anni di contratto quindi. Poi quando ci siamo rimessi in contatto nel 2010/11 io non c’ero già più. Convivenza con Totti? Io ringrazierò per sempre la madre e il padre per il solo fatto che mi hanno trattato come un figlio ma nella serie mi hanno fatto passare per un invadente, e non è andata assolutamente così. La serie è bella perché parla di un mio amico, ma certe cose mi hanno fatto passare in un modo non bello e non mi è piaciuto. Quando sono andato a casa di Vieri a 19 anni chiedevo il permesso anche per prendere un bicchiere d’acqua. Sono esuberante questo è vero, ma ho e avrò sempre il rispetto per la gente che mi ospita”.

