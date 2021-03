Diritti TV, l’offerta di Sky è troppo bassa: si va a nuovo bando





Come riportato da Calcioefinanza.it la nuova offerta di Sky per il pacchetto 2, quello per la trasmissione di 3 gare a giornata in co-esclusiva con Dazn, è stata ritenuta troppo bassa dai club di Serie A. La Lega dunque, dopo l’astensione di Juventus, Inter, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Fiorentina, procederà verso un nuovo bando.

