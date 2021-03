Europeo, Mancini: “Favorevole per un allargamento delle rose, la stagione è stata durissima”





Il c.t. della Nazionale Italiana Roberto Mancini ai microfoni della Rai si dice favorevole riguardo un possibile allargamento delle rose delle Nazionali in vista dell’Europeo 2020 che si giocherà in estate. Queste le sue parole riportate da Ansa.it: “Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa buona, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il virus. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo”.

