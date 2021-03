FA Cup, a Wembley semifinali con i tifosi: l’annuncio ufficiale





Una nuova luce sembra palesarsi infondo al tunnel. La FA Cup, ha annunciato che le prossime semifinali che si duspetarnno a Wembley, potranno ricevere un numero limitato di tifosi. In particolare, si tratta delle due sfide in programma il 17 e il 18 aprile tra Chelsea e Manchester City e Leicester e Southampton, durante le quali si potranno rivedere alcuni spettatori sugli spalti. Lo ha annunciato quest’oggi il segretario alla cultura Dowden che in un intervento alla Bbc ha detto: “Vogliamo riportare negli stadi il maggior numero di persone nel modo più sicuro possibile. Vogliamo renderlo il più semplice e conveniente possibile per le persone. Ecco perché stiamo conducendo questi test pilota”. Il piano vaccinale anti Covid sta riscontrando molto successo in Inghilterra, tanto da registrare nella giornata odierna zero morti per Covid in 24. Quello a Wembley, sarà dunque un test importante per il ritorno dei tifosi sulle tribune.

