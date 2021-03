Fascetti: “Immobile? In Nazionale sembra un altro, con la Lazio è fantastico”





Lo storico allenatore della Lazio del -9 Eugenio Fascetti, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radiosei. Durante il suo intervento, ha commentato l’andamento stagionale dei biancocelesti e quello della Nazionale italiana. In particolare, Fascetti si è soffermato nel trattare le prestazioni Dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile.

Queste le sue parole:

Non mi piace quando si costruisce da dietro, si perde troppo tempo. Tutti questi passaggi al portiere, sugli esterni, non hanno senso. Non capisco perché tornare al portiere e metterci un’eternità ad arrivare in porta. Il centrocampo dell’Italia è abbastanza buono, non ho capito un certo tipo di gioco fatto ieri dai centrocampisti. Non mi sono piaciuti Verratti e Barella ma ne abbiamo di giocatori forti a centrocampo, penso a Jorginho. A centrocampo stiamo bene, il problema è davanti. Immobile? mi sembra un’altra persona in Nazionale. Con la Lazio è fantastico, mentre quando gioca con il suo club è diverso. Anche Belotti non mi convince, pur facendo bene con la propria squadra di club. Mi sembra che manchi un attaccante titolare. Chiellini? E’ una bestia, ad un giocatore come lui non rinuncerei mai. Chiellini è nato giocando ad uomo, è importante per l’economia del gioco azzurro”.

