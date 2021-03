FORMELLO | La Lazio torna al lavoro in vista della sfida contro lo Spezia





La Lazio di Inzaghi è tornata al lavoro in vista della ripresa del campionato, dopo la giornata di riposo concessa ieri dal tecnico piacentino e l’amichevole casalinga di sabato contro la Primavera. Campionato dei biancocelesti che riprenderà sabato 3 aprile allo Stadio Olimpico contro lo Spezia. Nella seduta di allenamento odierna non hanno preso parte, oltre ai soliti nazionali impegnati per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, anche Armini e Luiz Felipe, il quale vede il rientro sempre più vicino. Il riscaldamento ha previsto alcuni esercizi stabilizzatori e lavoro di forza con gli elastici. Dopo il lavoro sulla mobilità articolare sugli ostacoli con allunghi sui 50 metri, c’è stato un possesso palla a tre squadre. Infine la partitella con sponde, alla quale non ha partecipato Minala (fuori rosa) che ha svolto un lavoro differenziato sul campo adiacente.

