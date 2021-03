Italia, Grifo torna al Friburgo per norme anti-Covid: salterà la Lituania





Come riportato anche da Gianlucadimarzio.com, Vincenzo Grifo non partirà per la Lituania e tornerà al Friburgo. La decisione, presa di comune accordo con il c.t. Roberto Mancini, è legata alle norme anti-Covid. In Germania infatti la normativa attualmente in vigore prevede forti limitazioni per chi arriva dal paese baltico, così che impedirebbe all’italiano di essere subito a disposizione del club tedesco. Grifo salterà così la partita tra Lituania e Italia in programma mercoledì 31 marzo alle ore 20:45.

