La Repubblica | Tre le istanze del ricorso per il 3-0 con il Torino





Alle 12.30, davanti la Corte sportiva d’appello, la Lazio discuterà il proprio ricorso per la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino per la gara fantasma col Torino del 2 marzo. Come spiega La Repubblica, sono tre le istanze su cui si basa il ricorso del club biancoceleste. Oltre a ricordare il precedente in Nations League tra Svizzera e Ucraina, l’avvocato Gian Michele Gentile “contesterà che il giudice sportivo non potesse valutare gli atti dell’Asl di Torino, perché avrebbe potuto affidarsi all’istituto della “disapplicazione” (non l’annullamento) degli atti amministrativi se ritenuti non conformi alla legge”. Inoltre ci sarebbero dei documenti che evidenzierebbero come la Asl di Torino, che ha impedito ai granata di giocare con la Lazio, il 4 aprile fosse d’accordo nello svolgere regolarmente Juventus-Torino, la prima partita fantasma del campionato.

