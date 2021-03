Lazio-Torino, esito per il ricorso rimandato di qualche giorno





Alle 12:30 ha preso il via, alla Corte sportiva d’appello, l’udienza per cui la Lazio ha fatto ricorso per la mancata assegnazione del 3-0 a tavolino per la sfida contro il Torino, non giocata lo scorso 2 marzo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’esito è però stato rimandato. Il verdetto arriverà con le motivazioni solo tra qualche giorno, secondo quanto detto dai giudici della prima sezione.

