Lazio-Torino, il legale dei granata Chiacchio: “La gara va disputata, le ragioni sono valide”





In seguito al rinvio del giudizio sul ricorso presentato dalla Lazio in merito alla partita contro il Torino, non disputata, il legale dei granata Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare di quanto accaduto questa mattina e della situazione generale che vede le due squadre contrapporsi. Queste le sue parole: “”Il dibattimento su Lazio-Torino è durato un’ora, al termine della discussione il Presidente Sandulli ci ha comunicato che sentenza e motivazione saranno resi noti nei prossimi giorni. Il Torino ha provato esaustivamente che non poteva derogare dalle disposizioni effettive della Asl. Le ragioni del Torino sono fondate: la gara va disputata! La vicenda legata a Juventus-Napoli è storia a parte, la controparte non si costituì dinanzi al giudice sportivo o negli altri gradi di giustizia sportiva. Sono convinto della bontà d’azione del Torino. L’Asl fa le sue valutazioni: le società che hanno una prescrizione restrittiva non possono affrontare una trasferta. Ora non ci resta che attendere la sentenza con le motivazioni”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: