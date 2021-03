Manchester City, Aguero dice addio dopo 10 anni: a fine stagione lascerà il club – FOTO





Una storia d’amore lunga 10 anni, destinata a terminare molto presto. Attraverso i propri canali social, il Manchester City ha infatti annunciato che Sergio Aguero dirà addio al Club al termine della stagione, quando il suo contratto andrà in scadenza. Un legame quello tra El Kun e i Citizens nato nel lontano 2011, una decade durante la quale l’argentino è diventato il migliore marcatore della storia del club, conquistando più di 10 trofei e diventando anche il quarto miglior marcatore di sempre della storia della Premier League. L’attaccante ha pubblicato una lettera di ringraziamento sui propri profili social, per salutare tutti i tifosi che lo hanno sostenuto ed omaggiato in questi anni.

Questa la nota del Manchester City e il post di addio di Aguero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manchester City (@mancity)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)

