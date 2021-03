Milan, accolto il ricorso per Rebic: squalifica ridotta





Come riportato anche da Gianlucadimarzio.com la Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso del Milan per la squalifica rimediata da Ante Rebic nella partita contro il Napoli. L’attaccante croato, fermato inizialmente per due gare dal Giudice Sportivo, tornerà disponibile per la gara tra Milan e Sampdoria in programma sabato 3 aprile alle 12:30, avendo già saltato la sfida contro la Fiorentina.

