Roma, infortunio per Kumbulla ma niente operazione: i tempi di recupero





Il difensore della Roma Marash Kumbulla questo pomeriggio è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al menisco esterno come ha riportarlo Il Corriere dello Sport. Il giovane difensore si era infortunato con la sua nazionale nella gara contro l’Andorra. L’albanese però, secondo quanto raccolto dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, non sarà operato con l’obiettivo così di recuperarlo nel giro di un mese. Il difensore lavorerà individualmente per 3/4 settimane.

