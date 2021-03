SOCIAL | 21 anni fa il debutto di Simone Inzaghi con l’Italia: il ricordo della Lazio | FOTO





Sono passati esattamente 21 anni da quel 29 marzo del 2000. Data storica per Simone Inzaghi calciatore visto che, quel mercoledì sera, faceva il suo debutto con la maglia della Nazionale Italiana di calcio. L’Italia affrontava la Spagna in un’amichevole a Barcellona, con i padroni di casa che vinsero con il risultato di 2-0. Uno di quei traguardi che ricordi per tutta la vita. La Lazio, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto ricordare questa giornata così importante per l’attuale allenatore biancoceleste: l’immagine pubblicata, che ritrae Simone con suo fratello Filippo in maglia azzurra, è accompagnata dal messaggio: “Il 29 marzo del 2000, Simone Inzaghi debuttava con la maglia della Nazionale italiana!”.

🇮🇹 Il 29 marzo del 2000, Simone Inzaghi debuttava con la maglia della Nazionale italiana! pic.twitter.com/ZPtjvuFoiE — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 29, 2021

