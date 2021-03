SOCIAL| Lazio eSports, il videomessaggio di Cataldi in vista dell’esordio – VIDEO





Alla vigilia dell’esordio nella eSerieATIM, la Lazio eSports ha pubblicato, sul proprio profilo Twitter, un videomessaggio di Danilo Cataldi. “Un grande in bocca al lupo ai ragazzi della Lazio eSports per l’esordio nella eSerieATIM. Forza Lazio!” è ciò che ha detto il centrocampista della Lazio, un messaggio per esortare i ragazzi della Lazio eSports in vista di domani.

