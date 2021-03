SOCIAL| Lazio Women, i complimenti della Morace – FOTO





Il giorno dopo la vittoria della Lazio Women sulla prima in classifica, partita che permette a quest’ultima di avvicinarsi sempre di più all’obiettivo promozione, l’allenatrice Carolina Morace, sul proprio profilo Instagram, ha fatto i complimenti alla squadra ed ha puntato la prossima partita, quella col Perugia. “Il lavoro porta sempre ricompense! Complimenti alla squadra per la vittoria… di squadra. Ora la testa è già alla partita di Giovedì contro il Perugia! Step by step verso il nostro obiettivo!” è quanto scritto dall’allenatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Morace (@carolinamorace_official)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: