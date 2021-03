Beppe Signori assolto nel processo calcio scommesse a Modena





Modena, 30 marzo 2021 – Beppe Signori “assolto perché il fatto non sussiste”. Aveva rinunciato alla prescrizione per arrivare fino in fondo, per fugare ogni dubbio sulla sua innocenza che oggi è stata proclamata in aula. La sentenza è stata accolta con un lungo abbraccio col proprio avvocato Patrizia Brandi fuori da quelle aule di tribunale che si sono portate via un pezzo della sua vita. E’ stato assolto con formula piena l’ex calciatore Beppe Signori per la nota vicenda calcioscommesse. Per le motivazioni occorrerà attendere novanta giorni ma l’assoluzione arrivata oggi ha messo la parola fine al lungo iter giudiziario. Signori era finito alla sbarra per le presunte combine di Modena-Sassuolo e Modena-Siena del 2011. Lo riporta il Resto del Carlino.

Su Instagram, tutta la gioia dell’ex bomber biancoceleste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Signori (@beppesignoriofficial)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: