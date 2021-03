Calciomercato, Zavaglia svela il retroscena su Felipe Anderson: “Lotito voleva prenderlo nell’ultima ora del mercato invernale 2013”





Passano gli anni, ma nella mente dei tifosi della Lazio le magie di Felipe Anderson rimangono indelebili. Nei suoi anni nella Capitale il brasiliano ha vissuto varie fasi riuscendo però ad impressionare tutti per tecnica, dribbling e velocità d’esecuzione. Del suo arrivo in biancoceleste, ai microfoni di Radiosei, ha parlato l’agente Franco Zavaglia il quale ha svelato un retroscena sul mancato trasferimento nel gennaio del 2013 e poi avvenuto l’estate seguente: “Lotito aveva deciso l’acquisizione di Felipe Anderson un’ora prima che chiudesse il calciomercato. Non c’erano i tempi, era un trasferimento dal Brasile all’Italia e poi c’era di mezzo il fondo inglese, il Santos e il padre. Poi è stato fatto a luglio”.

