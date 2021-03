CdS | Un Inzaghi da battaglia: “Lottiamo per la Lazio”





In attesa che ritornino i giocatori partiti con le proprie Nazionali per le qualificazioni ai Mondiali, la Lazio ha ripreso ieri gli allenamenti a Formello in vista dell’impegno di campionato in programma sabato contro lo Spezia all’Olimpico. Come riporta il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi la squadra ha svolto le consuete sedute d’allenamento ed il tecnico laziale ha parlato ai suoi, con l’obiettivo di non far distrarre nessuno. Mister Inzaghi ha chiesto di non pensare ai processi o al mercato: l’unico obiettivo deve essere il ritorno in Champions. Così l’allenatore laziale ha fatto intendere che conta solo il bene della squadra. Lui che ha sempre sentito la squadra al suo fianco e continua ad averla, sta preparando i suoi uomini per il rush finale; già in questo mese ci saranno impegni importanti, tra cui gli scontri diretti con Napoli e Milan.

