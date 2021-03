eSports, oggi al via la eSerieATim di PES2021: il sostegno di Luis Alberto e Correa alla LazioeSports | VIDEO





Quest’oggi prende il via la eSerieATim di PES2021, videogioco di calcio. La LazioeSports, inserita nel Girone A con Juventus, Parma, Spezia e Roma, farà il suo debutto alle ore 13:00, proprio nel derby contro i giallorossi. In vista del campionato di eSerieATim che disputerà la LazioeSports, dopo il messaggio di sostegno di Danilo Cataldi, arrivato nella giornata di ieri, sono arrivati da pochi minuti quelli di Luis Alberto: “Sta per iniziare la eSerieATim. In bocca al lupo ragazzi!”, e Joaquin Correa: “Sta per iniziare il campionato di eSerieATim. Un grande in bocca al lupo per i ragazzi della LazioeSports!”, sono queste le parole dei due biancocelesti per i player della Lazio. Di seguito il video del Mago e del Tucu pubblicato sul profilo ufficiale Twitter della S.S. Lazio eSports ed il calendario completo, con orari, delle gare della Lazio.

