Europei Under21, l’Italia stacca il pass per i quarti di finale





L’Italia Under 21 strappa la Slovenia e si qualifica seconda nel girone B degli Europei Under 21 ottenendo il pass per i quarti di finale. Gli azzurrini vanno alla mezzora sono già tre a zero grazie alle reti di Maggiore, Raspadori e Cutrone, con l’ex Milan e Fiorentina che poi si ripete ad inzio ripresa siglando il definitivo poker. Nella fase ad eliminazione diretta del prossimo 31 maggio i ragazzi di Nicolato affronteranno una tra Portogallo, Svizzera o Croazia che scenderanno in campo nella giornata di domani.

