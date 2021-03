FORMELLO | Senza i Nazionali, la Lazio continua a preparare la sfida di sabato contro lo Spezia





Mentre in ambito giudiziario si susseguono le sentenze, i calciatori della Lazio si preoccupano delle cose riguardanti il “campo” ed in particolare la sfida contro lo Spezia di Serie A, che avrà luogo sabato 3 aprile alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma. Simone Inzaghi ha chiamato anche oggi a raccolta i giocatori che non sono partiti con le rispettive Nazionali, per un riscaldamento focalizzato sulla mobilità articolare sugli ostacoli alti, per poi affrontare una sessione di torello. Squadra che ha proseguito l’allenamento con allunghi sui 50 metri ed infine possesso palla tra le due formazioni, che hanno visto coinvolti anche i portieri Alia e Reina. Aggregato dalla Primavera, Gabriel Pereira, mentre assenti, oltre ai Nazionali, ancora Luiz Felipe Ramos.

