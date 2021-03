Il Messaggero | Lazio, un Tucu in più per la Champions





In questa parte restante di stagione la Lazio è chiamata alla rincorsa verso il quarto posto: una risalita complicata, ma non impossibile per la banda Inzaghi. I biancocelesti, pur essendo gli ultimi tra i pretendenti ai piani alti della classifica, hanno una gara in mento (quella con il Torino) ancora da giocarsi. Il calendario nei prossimi tre incontri mette i laziali davanti a Spezia, Verona e Benevento con i capitolini che non possono più sbagliare. Ci sarà bisogno di tutti in questo rush finale per raggiungere quello che è l’obiettivo stagionale. I numeri della Lazio vanno migliorati sia in difesa che in attacco e, proprio a proposito della fase offensiva biancoceleste, come titola Il Messaggero, c’è un Tucu in più per la Champions: che sia proprio lui in questo momento a trainare l’attacco laziale.

