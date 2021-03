Il Tempo | Lazio e Inzaghi più vicini





In casa Lazio la questione che tiene banco ormai da mesi è quella legata al rinnovo contrattuale di mister Inzaghi. La firma è stata più volte rimandata ma, stando a quanto riporta Il Tempo, nel giro di due settimane si dovrebbe mettere fine alla vicenda. Ad oggi il tecnico e il presidente sembrano più vicini. Non c’è ancora l’accordo tra l’allenatore ed il club sul rinnovo del contratto che scade a giugno, l’offerta di Lotito è di 7,5 milioni più bonus per i prossimi tre anni e tutti fa pensare che si continui insieme. Già delle prossime ore potrebbe andare in scena un nuovo incontro tra i due.

