Lazio, Caicedo cambia procuratore: l’ecuadoregno si affida alla partnership tra Matteo Materazzi e la International Profoot Service SA | FOTO





Felipe Caicedo apre una nuova pagina della sua carriera, sempre con la maglia della Lazio. Il panterone, infatti, ha deciso di cambiare il procuratore che lo segue affidandosi alla scuderia di Matteo Materazzi (in casa Lazio già segue Radu) che avrà una partnership con la International Profoot Service SA. A rendere noto l’accordo è stato prima Materazzi via social: “Fiero di poter lavorare con te..Felipe”, seguito poi dall’ Intprofoot: “La IntProFoot è lieta di presentare in partnership con @matteomaterazzi Felipe Caicedo, nel nostro team”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Materazzi (@matteomaterazzi)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: