Lituania-Italia, il ct della Nazionale Mancini: ”Partita difficile. Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti”





In merito alla prossima partita della Nazionale, la trasferta contro la Lituania, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha dichiarato: ”Le insidie sono quelle del campo, perché non siamo abituati a questo terreno di gioco, ma anche una Lituania che sarà molto chiusa e non ci concederà molti spazi. E’ una squadra molto fisica che difende bene e gioca in casa, la Svizzera ha avuto tante occasioni ma ha vinto soltanto 1-0 e questo conferma che le partite sono tutte difficili soprattutto questa che è la terza. L’idea del falso nove è sempre attuale, ma stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, vedremo dopo l’allenamento di domani mattina, la stessa cosa vale per Insigne che ha giocato due partite intere ed entrambe faticose, valuteremo domani. Chiesa è uno di quelli che potrebbe giocare, in questo momento sta bene ed è un giocatore che incute paura agli avversari che gli riservano sempre una doppia marcatura, l’altra sera ha avuto un po’ di difficoltà per questo, ma è molto importante per noi”.

Come riportato da sportface.it

