Nazionale, Lippi: “Ballottaggio Immobile-Belotti? Bisogna sempre essere pronti a cambiare”





Nel corso dell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex ct Azzurro Marcello Lippi ha parlato della Nazionale e dei suoi attaccanti. In merito ad una domanda sull’alternanza Immobile-Belotti, il tecnico sostiene che non vi sia un vero e proprio ballottaggio tra i due, sottolineando che in Nazionale si deve sempre essere pronti a cambiare: il ricambio per lui è naturale in certe situazioni, in quanto ci sono tempi ed obblighi nella gestione di un gruppo. In questo caso specifico, ad esempio, ci sono stati 38 convocati, e quindi prevedibile assistere a delle rotazioni. Secondo l’allenatore, l’importante è mantenere gli stimoli e la condivisione degli obiettivi.

