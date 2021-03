Nazionali: Milinkovic trascina la Serbia alla vittoria contro l’Azerbaijan





Il Sergente, dopo aver preso il comando della Lazio, dirige anche la Serbia alla vittoria che ora guida in solitaria, in attesa del Portogallo, il Gruppo A della qualificazioni per Qatar 2022. Gara maiuscola di Milinkovic-Savic che dopo alcuni sprazzi di bel calcio sforna l’assist decisivo per Mitrovic a dieci dalla fine regalando alla Serbia il successo per due a uno sull’Azerbaijan.

