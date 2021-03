Nazionali, quasi novanta minuti per Marusic nella sconfitta del Montenegro con la Norvegia





Un’ altra serata di match delle nazionali va in archivio. Dopo Sergej Milinkovic-Savic vittorioso con la Serbia, in casa Lazio è sceso in campo anche Adam Marusic che, invece, è uscito sconfitto di misura nella sfida tra Montenegro e Norvegia. L’esterno tuttofare d’Inzaghi è partito titolare giocando ben 88 minuti prima di essere sostituito da Fatos Beciraj per l’assalto finale alla ricerca del pareggio. Brutto k.o per il Montenegro che dopo le prime due vittorie nel gruppo G di qualificazione a Qatar2022, cade con la Norvegia che ora lo aggancia a quota sei punti.

