Rinnovo Inzaghi, Fiore vota per il sì: “Starei attento, ma il matrimonio si farà”





Oltre che le questioni di tribunali, in casa Lazio a tenere banco è il rinnovo di mister Simone Inzaghi. La situazione da tempo vive una fase di stallo con le varie voci che si rincorrono da giorno che alimentano la nuba di confusione. Sul tema si è espresso anche l’ex centrocampista biancoceleste Stefano Fiore che ha parlato a TMW Radio: “Credo che Simone abbia fatto un ottimo lavoro con la Lazio in questi anni ed è normale che lui possa essere un profilo da tenere in considerazione per altre società italiane e non solo. Il modo di lavorare di Lotito è quello di considerarlo come un figlioccio, è lui che gli ha dato la possibilità di allenare una squadra forte da subito: penso faccia leva su ciò, sul sentimento di riconoscenza. Penso che Inzaghi voglia molto bene alla Lazio e desideri restare a Roma, credo il matrimonio si farà. Ma rimarrei attento”.

