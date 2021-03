Romulo e il suo amore per la Lazio: “Solo 4 mesi sono bastati perchè non scordi questi colori. Mia figlia nascerà con l’aquila sul petto” | FOTO





Di padre in figlia. Ecco la sintesi perfetta della storia d’amore, scoccata in appena mezza stagione (la 2018-19) tra Romulo e la Lazio. Il centrocampista brasiliano, accostato anche a gennaio ai biancocelesti, via social ha voluto lanciare via social l’ennesimo messaggio d’affetto alla sua amata Lazio: “Solo 4 mesi, ma sufficiente perché io non mi scordi mai di questi colori. Grazie a tutti voi per quello che mi avete dato…Rebecca nascerà fra qualche settimana (la nostra prima figlia) e sicuramente indosserà L’Aquila sul petto 💙🦅. Grazie laziali, siete fantastici e il mio cuore ogni volta che ascolterà….Vola, L’Aquila che vola… batterà più forte”.

