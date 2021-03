SOCIAL | Luiz Felipe, continua il lavoro in vista del rientro: oggi allenamento sulla sabbia | FOTO





Viaggia sempre più veloce verso il recupero Luiz Felipe. Il difensore biancoceleste, operatosi lo scorso 22 gennaio alla caviglia, continua la sua fase di recupero completa, per dare una mano, in questo finale di stagione, alla sua Lazio. Quest’oggi per il brasiliano allenamento al mare: attraverso una Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, Luiz Felipe ha pubblicato una sua foto che lo ritrae a lavoro sulla spiaggia. L’immagine è accompagnata dalla frase: “Allenamento sulla sabbia”.

