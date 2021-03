Tare ricorda Daniel Guerini: “La notizia l’ho saputa da mio figlio. Un dolore immenso e insopportabile”





Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha voluto ricordare Daniel Guerini, giovane calciatore della Primavera biancoceleste e tifoso laziale. Queste le sue parole: “La notizia l’ho saputa da mio figlio, perché con lui erano molto amici. La sera che è successo è sceso dalla sua camera per darmi la notizia, io pensavo ad uno scherzo, ma purtroppo non lo era. E’ stato un colpo duro, una tragedia vera, perdere la vita a 19 anni è una cosa che ti lascia i segni. Mio figlio mi ha chiesto aiuto per verificare se era vero, mi sono messo in contatto con tutti ma purtroppo era vero ed era troppo tardi. E’ stata una tragedia.

Ho chiamato la famiglia il giorno dopo per fare le mie condoglianze. Tutta la squadra, non solo mio figlio, era molto legata a Daniel. Gli piaceva sempre scherzare. Anche se era rientrato da poco alla Lazio, avevano un gruppo unito molto bello. Ho visto tanto dolore da Damiano Franco, Armini, che erano amici già da tanti anni. Il giorno dopo è stato uno dei giorni più brutti della mia vita, un dolore immenso e insopportabile, abbiamo preferito il silenzio per riflettere della nostra vita.

Daniel era un ragazzo di grande talento tecnico, un trequartista/seconda punta mancino. Con un po’ di pazienza alla lunga poteva uscire fuori. Lui è andato a Torino quattro anni fa, poi in prestito alla Spal e alla Fiorentina, ma il suo desiderio era rientrare a Roma nella Lazio e lo abbiamo accontentato, perché pensavamo anche che era un giocatore che ci poteva aiutare tanto.

L’incubo di Mirko Fersini è stato un colpo duro non solo per me ma anche per Inzaghi. Speravamo di non rivivere mai più una situazione del genere, ma questo è stato un colpo molto duro. Non solo per noi, ma anche per un genitore è veramente tosta.

Noi come Lazio prenderemo le decisioni giuste, anche perché era un tifoso laziale oltre ad essere un giocatore. Il funerale dovrebbe essere giovedì alle 12, oggi dovrebbe arrivare la conferma ufficiale. Ci sarà la sua squadra, la società ed anche la Prima squadra. Purtroppo il destino è stato che la sua partita doveva essere contro il Torino. Abbiamo chiesto il permesso di portarlo a Formello, ma purtroppo non è possibile, ma la famiglia lo sa”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: